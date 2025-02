Via Cerioni, Jesi "choc": "Una doccia gelata. Siamo senza parole"

Un fulmine a ciel sereno. Sorpresa e incredulità da parte del mondo sportivo jesino all’indomani della notizia della ‘rimozione dall’incarico’ da c.t. della nazionale di fioretto di Stefano Cerioni, senza ombra di dubbio il tecnico più vincente di sempre nella scherma. Il Club Scherma Jesi in una nota esprime profonda gratitudine a Stefano Cerioni, per il prezioso contributo come CT della nazionale di Fioretto. "Il suo impegno, la sua competenza e la sua leadership hanno ispirato non solo gli schermidori, ma l’intera comunità sportiva. Siamo profondamente riconoscenti a Stefano Cerioni per il lavoro svolto alla guida della Nazionale di fioretto, con risultati straordinari che hanno riportato l’Italia ai vertici della scherma mondiale. Il suo contributo tecnico e umano ha lasciato un segno indelebile, come dimostrano i successi ottenuti negli ultimi anni, fino ai recenti ori conquistati in Coppa del Mondo a Torino. Siamo certi che continuerà a distinguersi per il suo talento e la sua professionalità" ha dichiarato il Presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella, a nome di tutto il Direttivo. "Allo stesso tempo diamo il benvenuto al neo ct Simone Vanni, certi che il suo impegno e la sua visione porteranno a nuovi e importanti traguardi, continuando a crescere e competere ai massimi livelli. Guardiamo al futuro con entusiasmo e determinazione, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi". "Capacità, esperienza e soprattutto i risultati ottenuti in decenni di successi a livello planetario parlano da soli – così Samuele Animali vice sindaco con delega allo Sport – peccato succeda a pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo palascherma, uno dei più belli e funzionali in Italia. Questo non cambia i rapporti con la Federazione sull’utilizzo dell’impianto per il quale stiamo studiando tempi e modalità, non sta a noi sindacare su certe scelte tecniche da jesini siamo sinceramente dispiaciuti". Sempre in prima linea quando si parla di sport l’avvocato Marco Polita, precedenti da presidente della Jesina Calcio l’ ultimo decennio in serie D. "Vista dall’esterno una scelta irrazionale e incomprensibile, solidarietà e vicinanza con uno jesino e un italiano doc che ha dato lustro e tante vittorie al nostro Paese. Se da dirigente mi è capitato di esonerare un allenatore? In Eccellenza mai, in serie D una sola volta, (stagione 2017/2018 Genangeli con Di Donato ndr) un evento traumatico per chi lo subisce immeritatamente e per chi lo dispone". "L’ho appena saputo … dite sul serio? Non ci sono parole – genuina sorpresa Andrea Moriconi presidente del Panathlon Jesi – un super tecnico come Stefano Cerioni lo vorrebbero tutti ... come Panathlon lo abbiamo invitato per farlo socio onorario del Club, ha sempre dovuto rimandare per via dei suoi impegni a maggior ragione lo faremo adesso, sarà la nostra risposta a questo ‘sgarbo’". Gianluca Fenucci, attuale tecnico della Biagio Nazzaro Chiaravalle. "Cerioni ha dimostrato con i fatti di essere un grande allenatore e ancor più un grande psicologo".