Via delle Caserme, tre mesi di stop

Nuovi lavori di Viva Servizi in via delle Caserme: divieto di transito, per circa tre mesi, nel tratto tra l’incrocio con via Castellaraccia e l’innesto sulla Statale 16. Prosegue l’intervento per eliminare le interferenze tra le condotte idriche e fognarie e il tracciato del bypass ferroviario. Saranno realizzate tubazioni lungo via delle Caserme, collegate con il depuratore Vallechiara. Terminato il cantiere nel tratto tra le vie Conventino e Castellaraccia, i lavori da domani proseguiranno nel tratto successivo. Per accedere al tratto senza sbocco di via Castellaraccia sarà necessario passare da via dell’Aeroporto. Per i mezzi diretti al civico 1 di via delle Caserme sarà organizzata una viabilità modificata dalla Statale 16. Resterà la possibilità, per le auto che proverranno da via dell’Aeroporto, di procedere in via delle Caserme e poi svoltare in via Conventino per raggiungere la Statale. I mezzi pesanti, invece, dovranno imboccare lo svincolo della Ss16 a Case Unrra. Per chi arriverà dalla Vallesina, ma senza fermarsi nei centri abitati, l’invito è di imboccare la S76 fino allo svincolo per la Ss16. L’assessore alla Viabilità, Romolo Cipolletti ha chiesto "collaborazione" affinché "la circolazione avvenga senza congestioni".