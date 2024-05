Viaggio tra cultura e natura nell’Appennino

Ecco il Fam, Festival Appennino Umbro Marchigiano un viaggio di quattro giorni attraverso la Cultura e la Natura dell’Appennino nel cuore della città della carta. Una pioggia di iniziative a ingresso libero, al via il 23 maggio grazie all’amministrazione comunale e al cofinanziamento della Regione attraverso il Bando Accoglienza 2023. L’evento si inserisce nell’ambito delle "azioni promosse per valorizzare il territorio e le sue eccellenze" e nasce con l’intento di "esplorare e promuovere la ricchezza culturale, storica, artistica e naturale dell’Appennino Umbro Marchigiano, offrendo un’ampia gamma di attività che spaziano dai laboratori del gusto e mercatini dei prodotti tipici, a escursioni cicloturistiche e trekking tematici, da convegni e presentazioni di libri, fino a mostre fotografiche dedicate alla bellezza dell’Appennino".

Il programma è stato costruito con il concorso importante dell’ampia rete dell’associazionismo fabrianese e si svolgerà in diverse location simbolo della città: il loggiato S. Francesco, l’Oratorio della Carità, il Palazzo del Podestà, il Chiostro minore del Complesso San Domenico (Museo della Carta e della Filigrana), i Giardini del Poio e il complesso Sant’Antonio Fuori le Mura, ma anche le frazioni. I luoghi del centro storico e quelli del territorio, abbazie, eremi, oasi naturalistiche, diverranno "teatro di incontri, scambi culturali e momenti di aggregazione" spiega l’assessore al Turismo Andrea Giombi che aggiunge: "Questa è un’occasione unica per valorizzare e promuovere il nostro magnifico territorio appenninico, facendo leva sulla collaborazione tra enti locali, associazioni e cittadinanza. È un esempio di come la cultura e il turismo possano giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale".

Si comincia il 23 maggio alle 15 al loggiato di San Francesco con laboratori del gusto e mercatino con apertura della sala espositiva di prodotti tipici agroalimentari e artigianali. Alle 15,30 all’oratorio della Carità il convegni: "Città appenninica: dalla visione ai progetti". Alle 16 poi all’Oratorio della Carità sarà inaugurata la mostra "Paesaggio marchigiano aree interne" di Massimo Ilari in collaborazione con il FotoClub Fabriano. Il 24 maggio l’appuntamento è alle 9:30 al Cag con laboratori sulle escursionismo, sull’ambiente e territorio ma anche sull’arte, la natura e la pittura con esperienze naturali. E poi ancora convegni mostre e presentazioni di libri come alle 18 del 24 Maggio ai giardini del Poio dove sarà presentato: "Il cammino dei Cappuccini" di Sergio Lorenzini con animazione musicale a cura dei Karamaus.

Sara Ferreri