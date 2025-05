Viaggio tra i sapori nei locali del centro

Un viaggio tra i sapori del mondo da intraprendere nel ‘cuore’ di Fabriano. Oggi, a partire dalle ore 18,30, e domani, fino a mezzanotte, nella città della carta torna l’appuntamento con ‘Food & Drink’, la manifestazione enogastronomica di stampo ‘internazionale’ che trasforma il centro storico in un itinerario di gusto e di convivialità. Per due serate i locali aderenti all’iniziativa proporranno aperitivi e cene ispirati a un Paese del mondo, ricreandone le atmosfere e i sapori. Ogni tappa sarà una nuova esperienza, da vivere camminando tra le vie e le piazze fabrianesi. Si tratta di un’occasione imperdibile per esplorare culture diverse attraverso il cibo, tra luci, profumi e incontri.