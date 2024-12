Vicenza troppo forte, la Clementina si ferma

CLEMENTINA

0

VICENZA

3

Parziali: 16-25, 11-25, 18-25

CLEMENTINA 2020: Belegni 3, Usberti 3, Barbolini 6, Malatesta 4, Calza 1, Tomasetig 5, Fabbo, Luciani 1, Casarin 3, Giuliani 1, Boari, Bastari, Sposetti L1, Pieralisi L2. All. Moretti.

VOLKSBANK VICENZA: Boninsegna 10, Ianeselli 11, Digonzelli 11, Anello 11, Pegoraro 9, Spinello 2, Moretto, Sesenna, Roviaro, Bauce, Morra (L1). All. Cavallaro.

Arbitri: Pagliocca e Grasso.

La Clementina si ferma dopo due risultati utili di fila. La squadra di Moretti riceve una dura lezione in casa da Vicenza contro una delle più forti formazioni del girone. Ma l’amarezza rimane nelle padroni di casa che non riescono a esprimersi come nelle partite precedenti. La Clementina non riesce in nessuno dei tre set a superare quota 20, mentre dall’altra parte Spinello distribuisce alla perfezione palloni per le proprie attaccanti che chiudono in doppia cifra. "E’ stata una prestazione insufficiente e c’è rammarico perché non siamo riusciti a fare il nostro gioco. Dovremo essere più continui" dice coach Moretti.