"Vigor, oggi voglio umiltà"

Umiltà e concentrazione. Clementi chiede questo alla sua squadra in vista dell’appuntamento di oggi pomeriggio, in programma al "Bianchelli" alle ore 15, contro il Notaresco. L’allenatore della Vigor però dovrà trovare la chiave tattica giusta facendo a meno di Gabbianelli. Il primo responso della risonanza a cui si è sottoposto il centrocampista vigorino parla di un problema al collaterale del ginocchio che lo terrà fuori per almeno un paio di mesi. Ci saranno ulteriori controlli, ma è difficile pensare ad un rientro anticipato. "Non è un infortunio leggero, ma come dico sempre bisogna lavorare con gli uomini a disposizione e non con quello che vorremmo – dice Aldo Clementi, l’allenatore della Vigor – Se Gabbianelli rimarrà fuori per un po’, cercheremo di risolvere la situazione senza piangerci addosso. So che la società sta monitorando il mercato, in vari reparti, ma i conti non li faccio io quindi penso solo a lavorare. Spetta al tecnico trovare le soluzioni tattiche, valorizzare il materiale umano che si ha a disposizione. Mi reputo una persona onesta e non mi piace andare alla ricerca di alibi".

Nessun vittimismo e massima attenzione, le direttive di Clementi sono chiarissime. L’obiettivo è vincere, solo in questo modo la Vigor ed i suoi tifosi ritroveranno l’entusiasmo dei giorni migliori. "Sarebbe folle sottovalutare il Notaresco, per due motivi fondamentali – spiega il mister della Vigor – Innanzitutto non siamo certo una squadra che sta dominando il girone: abbiamo dei problemi evidenti legati alle assenze e non possiamo permetterci atteggiamenti altezzosi o supponenti. Secondo punto, il valore dell’avversario: il Notaresco segna poco è vero, ma crea tanto ed ha dimostrato di saper mettere in difficoltà qualunque squadra di questo campionato, anche le più quotate. In sostanza voglio vedere una Vigor umile, concentrata, disposta a sacrificarsi. Sarebbe di fondamentale importanza ripetere la prestazione di una settimana fa contro l’Atletico Ascoli: in un campo estremamente difficile siamo riusciti a sfoderare le nostre qualità, il nostro gioco, quelli che sono a mio avviso i punti di forza della Vigor. Purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo un errore nel recupero che ci è costato il gol del pareggio".

La Vigor recupera Di Sabatino ed in extremis Idaro, influenzato nel corso della settimana, seppur presente in rifinitura. Il Notaresco invece, dovrà rinunciare ad Arrigoni, uno dei leader del centrocampo abruzzese.

Nicolò Scocchera