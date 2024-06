Vince la continuità. A Castelplanio Montesi senza nessun patema. Castelbellino con Cesaroni

Conferma anche per il sindaco uscente di Castelbellino Andrea Cesaroni con 473 voti di scarto (su 2.613 votanti) sulla consigliera uscente di opposizione Federica Carbonari che si è fermata al 40,63%. "Sapevamo e sappiamo che abbiamo lavorato bene – commenta Cesaroni confermato per il terzo mandato – abbiamo una squadra formata da persone in gamba. Pensavamo di poter continuare ad amministrare ma non con questi risultati. Abbiamo vinto in tutte le quattro frazioni mentre la volta scorsa a Stazione avevamo perso. Ora ci rimetteremo al lavoro per completare i tanti progetti del Pnrr avviati, questo nei primi anni per poi riempire i contenitori di contenuti. Continueremo a investire per lo sviluppo turistico di Castelbellino paese. La giunta? Qualche riferimento l’abbiamo ma non è ancora tutta definita". Ieri sera i festeggiamenti nel giardino di casa del sindaco: "Son appena uscito dal supermercato per una cena di ringraziamento alla buona con coloro che hanno lavorato per la comunità". "La prognosi è riservata – commenta amareggiata Federica Carbonari -. Il cambiamento è inutile a quanto pare. Siamo stati coerenti ma in realtà abbiamo visto accordi politici sottobanco con il centrodestra. Ne prendiamo atto".

Il nuovo primo cittadino di Castelplanio è il vicesindaco uscente Giuseppe Montesi in continuità con la giunta uscente del sindaco Fabio Badiali. "C’è viva soddisfazione tra la nostra gente per l’esito delle votazioni – ha commentato il neosindaco – un successo costruito in tutta umiltà che corona il lavoro dell’impegno messi in campo in un mese di intensa campagna elettorale, promuovendo numerosi incontri con la popolazione, assemblee pubbliche nelle frazioni di Macine, Borgo Loreto, Pozzetto, senza trascurare incontri con le associazioni del territorio. Sarò il sindaco di tutti, veramente di tutti, di quelli che ci hanno votato e dei cittadini che hanno dato fiducia alla lista concorrente". Si è fermato al 27,4% lo sfidante Simone Cola, assessore uscente a Mergo.

sa. fe.