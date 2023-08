Vogherese, quanti colpi per puntare in alto: Gobbi al Sant'Angelo

Giorni di lavoro intenso per i dirigenti di diverse formazioni lombarde di serie D impegnati a definire le ultime operazioni di mercato a pochi giorni dall’inizio dell’attività ufficiale prevista per domenica 27 con la Coppa Italia.

Fra le società più attive la neopromossa Vogherese che ha ufficializzato nuovi innesti. Presi il promettente difensore centrale Edoardo Morra, la scorsa stagione punto di forza della primavera della Pro Vercelli e l’attaccante di origini Ghanesi Eyram Leveh,ex Villafranca Veronese. Fra i volti nuovi i classe 2004 Andrea Barisone trequartista e Emanuele Occhipinti centrocampista prelevati rispettivamente dalla Mariglianese e Sestri Levante.

Innesto di rilievo per l’ambizioso Sant’Angelo che ha riportato allo stadio Chiesa il bomber venticinquenne Francesco Gobbi che ha deciso di sposare di nuovo la causa Barasina. Colpo difensivo per il Crema che si è assicurato le prestazioni sportive dell’esperto centrale classe 92 Matteo Lucenti, lo scorso anno apprezzato giocatore della Pergolettese. In tema amichevoli da sottolineare il ’’Memorial Pisati’’, in programma stasera allo stadio Dossenina di Lodi che vedrà impegnati Fanfulla, Sant’Angelo e Codogno. Raffaele Sisti