"W! Il festival", gli amanti della bici pronti a scoprire la Val Mivola

Il paese ospiterà la seconda edizione di "W! Il festival", l’appuntamento dedicato a chi ama la bicicletta e sogna un mondo più sostenibile e inclusivo. Dopo il successo della prima edizione, con oltre 300 partecipanti, il festival, organizzato dalle "Cicliste per caso" Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, si sposta nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro romano di Castelleone di Suasa, dal 21 al 23 giugno 2024. Previsti giorni di eventi gratuiti aperti a tutti all’interno dell’Anfiteatro e, per chi lo desidera, un’entusiasmante Gravel Ride sabato 22, pedalata alla scoperta della Val Mivola e dei Castelli di Arcevia, nonché la possibilità di campeggiare sotto le stelle. Tra gli incontri quelli con Morena Tartagni, pioniera del ciclismo femminile in Italia, che presenterà la sua biografia "Volevo fare la corridora", con Ilenia Zaccaro che racconterà del suo viaggio in solitaria in Sudamerica, passando per Giulia Baroncini, che parlerà degli 8.000 km percorsi in sella da Milano a Chicago; quindi Lorella Zanardo, che proietterà il suo documentario "Il Corpo delle donne". Numerosi anche i workshop e i laboratori, dedicati a cicloturisti esperti e in erba o a come allestire una bicicletta. Non mancherà inoltre un momento dedicato ad Alfonsina Strada, la prima (ed unica) donna ad aver partecipato al Giro d’Italia maschile esattamente cento anni fa, nel 1924. Il nome "Cicliste per caso" è nato durante un viaggio in bici sulla Carretera Austral, la leggendaria strada sterrata di 1.200 km che corre contro vento lungo la Patagonia cilena. Dopo quel primo viaggio, Silvia Gottardi e Linda Ronzoni hanno dato vita al loro progetto che ora approda a Castellone di Suasa contribuendola al farla conoscere agli amanti del ciclismo. Sul sito www.ciclistepercaso.com ulteriori informazioni e la possibilità di iscriversi. Andrea Pongetti