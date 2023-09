Osimo (Ancona), 16 settembre 2023 – Anche la città di Osimo "parteciperà" alla fiction su Giacomo Leopardi. La produzione Rai1 cerca uomini e donne dai 18 ai 70 anni residenti nelle Marche per partecipare al casting della serie televisiva "Giacomo Leopardi, vita e amori del Poeta" dell’attore e regista barese Sergio Rubini. Richieste caratteristiche fisiche e documenti d’identità ([email protected]).

Le riprese stanno per iniziare e si svolgeranno tra le Regioni Marche e Lombardia. La miniserie racconta la storia del grande poeta marchigiano a partire dalla propria infanzia. Una notizia data in queste ore che ne ha fatta trapelare un’altra ghiotta per la "città dei senza testa". Il famoso attore infatti avrebbe proprio richiesto il teatro La Nuova Fenice per ambientare una scena della fiction, un ballo, come accadeva nell’Ottocento a teatro, quando le poltroncine non c’erano e tutto lo spazio centrale poteva anche essere adibito a quello scopo.

Il gioiello osimano, su cui l’amministrazione comunale punta molto, anche attraverso l’investimento per la riapertura dei sottostanti magazzini, gli sarebbe parso perfetto tanto da chiedere il permesso per una settimana della seconda metà di ottobre per girare. Una sorpresa dunque che dovrebbe, salvo imprevisti tecnici dell’ultima ora, concretizzarsi entro un mese.

Anche Osimo quindi avrebbe la sua parte nella serie televisiva che celebra il poeta di Recanati e che sarà certamente vista da tutta Italia.

Quest’anno si celebra il 225esimo anno dalla nascita di Leopardi e fioccano le iniziative, in primis le riprese del film con la grande attrice americana Whoopi Goldberg. C’è grande attenzione al teatro anche nella vicina Camerano dove è stato dato il via a un sondaggio aperto a tutti i cittadini sul teatro Maratti, chiuso da anni, e sulla sua ristrutturazione che comprenderà, peraltro, tutto il complesso architettonico attiguo alla struttura.

E’ l’iniziativa che il Comune di Camerano ha messo in campo per poter condividere le scelte che riguardano questa importantissima area del centro storico. Il sondaggio può essere fatto in maniera duplice, online sul sito del Comune o manualmente in 13 punti fra supermercati, bar, ristoranti e tabaccherie di Camerano entro il 24.