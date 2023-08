Ciak... si gira: è arrivata Whoopi Goldberg

di Antonio Tubaldi

A fare gli auguri per il suo compleanno al sindaco Bravi, oltre a tantissimi amici e cittadini, martedì è stata addirittura il Premio Oscar Whoopi Goldberg, in questi giorni a Recanati per girare il film "Leopardi & Co", una commedia romantica dove l’amore fra i due giovani protagonisti, interpretati da Jeremy Irvine, acclamata star britannica, e Denise Tantucci, attrice marchigiana, sboccerà e crescerà fra le strade di Recanati, accompagnato e guidato dai versi del poeta. La regia del film è affidata a Federica Biondi, talentuosa regista di Jesi. "Abbiamo assistito a alcune riprese delle scene del film e scambiato piacevolmente alcune battute con Whoopi Goldberg – dice Bravi –: ci ha espresso con la sua proverbiale simpatia il piacere di essere in Italia nella nostra città ricca di poesia e cultura"."È stata una grande emozione poter stringere la mano al premio Oscar", commenta l’assessore alla cultura Rita Soccio che insieme al primo cittadino è andata ad accogliere la star internazionale nella sede della IGuzzini, una delle location scelte per il film insieme ad alcuni locali dell’Istituto Superiore "Mattei", il palazzo comunale, il pub "Green Door" nel centro storico e una casa privata in via Santo Stefano. "Il ciak d’inizio, che ieri ci ha visti sul set di questa importante produzione internazionale, sarà un’ottima opportunità promozionale per le bellezze della nostra città all’estero – sottolinea Soccio –. Investire nel cinema come motore trainante per il turismo e lo sviluppo economico rappresenta una scelta strategica per valorizzare il nostro territorio, e Recanati si presta ottimamente a questo genere di eventi.Una volta completata questa pellicola, ci attenderà già un’altra significativa produzione che vedrà nuovamente protagonista la nostra città". Goldberg interpreterà un personaggio vicino al protagonista, creato per i ruoli coinvolgenti che la contraddistinguono e per la sua brillante personalità. Accanto a questi grandi nomi ci saranno alcune comparse locali scelte sulla base del casting di agosto.