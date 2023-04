Jesi, al Pergolesi c'è Silvio Orlando con 'La vita davanti a sè'

Jesi (Ancona), 17 aprile 2023- In scena mercoledì (ore 21) al teatro Pergolesi ‘La vita davanti a sé’ di Romain Gary con il grande attore Silvio Orlando, che firma anche la regia dello spettacolo tratto dal testo pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977. ‘La vita davanti a sé’ è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma. Il genio di Gary ha anticipato senza facili ideologie e sbrigative soluzioni il tema dei temi contemporaneo: la convivenza tra culture, religioni e stili di vita diversi. I flussi migratori si innestano su una crisi economica che soprattutto in Europa sembra diventata strutturale. Raccontare la storia di Momò e Madame Rosa nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti è necessario e utile. Le ultime parole del romanzo di Gary assumono un significato particolare in questi anni dove la compassione rischia di diventare un lusso per pochi: “Bisogna volersi bene”. Al termine dello spettacolo di mercoledì al teatro Pergolesi il pubblico, grazie ad un’idea dell’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli, sarà invitato a restare ancora in teatro per un incontro conversazione con il protagonista Silvio Orlando che non si sottrarrà alle domande dei presenti. La traduzione del testo è a cura di Giovanni Bogliolo, riduzione, interpretazione e regia Silvio Orlando, direzione musicale, chitarra battente e percussioni Simone Campa, con Diego Mascherpa clarinetto e sax, Daniele Mutino fisarmonica e Kaw Sissoko kora e djembe dell’Ensemble dell’Orchestra Terra Madre. Le scene sono di Roberto Crea, il disegno luci di Valerio Peroni e i costumi di Piera Mura. La produzione dello spettacolo è di Cardellino. Si tratta dell’ultimo appuntamento della stagione in abbonamento promossa dalla Fondazione Pergolesi Spontini, dal Comune di Jesi e dall’Amat, con il contributo della Regione Marche e del Mic. Per informazioni e biglietti è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro Pergolesi 0731 206888, o all’Amat al numero: 071 2072439.