"Marche terre d'oltre", l'Alberghiero ospita la tappa di Loreto

l'Alberghiero di Loreto

Loreto, 3 febbraio 2023 - In occasione dell’ottava edizione del Grand Tour cultura della Regione Marche, “Terre d’oltre”, la rete costituita dai Comune di Recanati, Loreto e Porto Recanati per la valorizzazione e la promozione sinergica del territorio, presenta domani alle 17.30 all’Auditorium dell’istituto Alberghiero di Loreto, “Le vene della terra”, secondo appuntamento della rassegna “Marche Terra d’oltre” organizzata dal Museo dell’Emigrazione marchigiana di Recanati...

L’autore e performer Maximiliano Cimatti, accompagnato dal musicista Martin Navello, racconterà di come gli italiani e i marchigiani siano stati anche un popolo di minatori, oltre che di migranti e pionieri. Fin dalla metà dell’Ottocento, infatti, furono diverse migliaia i corregionali che emigrarono nei distretti minerari del Nord Europa e degli Stati Uniti in cerca di fortuna, trovando però molto spesso la morte e lo sfruttamento.

Tante le storie e i nomi di località divenute tristemente note: da Monongah, in West Virginia, dove in condizioni di semi schiavitù nel 1907 quasi duecento minatori trovarono la morte in uno dei più tragici incidenti della storia, al villaggio minerario di Dawson (oggi un paese fantasma del New Mexico), nel quale in 146 non riuscirono più a risalire dalle viscere della terra dopo l’esplosione del 1913, fino a Marcinelle, in Belgio. Lì la mattina dell’8 agosto del 1956 furono in 262 a soffocare nella miniera di carbone Bois du Cazier; tra di loro si contarono 12 emigrati marchigiani.