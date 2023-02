Le Marche fanno le scarpe al mondo: "Al Micam apriamo nuovi mercati"

Economia

Jysk ha aperto ad Ancona: "Primo store nelle Marche: ora assumiamo"

Ieri mattina l’inagurazione in via Primo Maggio alla Baraccola nei locali ex Pittarello. in oltre mille metri quadrati di superficie. "Mobili danesi per la casa di ogni genere e d’estate anche accessori per il giardino. La nostra filosofia è quella della prossimità"