Martina Grasselli Coliac: "Le mie scarpe gioiello ispirate alle donne forti"

Martina Grasselli Coliac

Reggio Emilia, 20 febbraio 2023 – In principio fu il gioiello. Un mondo fantastico e famigliare, in cui Martina Grasselli Coliac, nata a Reggio nel 1981, si muoveva in completa libertà cogliendone emozioni e una promessa di futuro. Dopo una laurea in Design Tessile alla Naba di Milano, Martina è volata a Parigi alla Duperré Fashion School, con una forte ambizione, creare un’etichetta di gioielli. Da cui ha avuto origine la svolta creativa della sua vita. Martina, quando si sviluppa in lei la passione per il design? "Credo fin da subito, da quando ho capito che avrei voluto fare la creativa. Sono stata una bambina molto curiosa, nata in una famiglia di artisti e collezionisti, quindi circondata da libri, oggetti di design…Questo ha aiutato notevolmente, poi è diventata quasi una malattia. La voglia di viaggiare poi si è fatta sempre più insistente, un bisogno da quando ho capito che alimenta il mio processo creativo". Lei è stata ispirata da donne forti nella sua famiglia. Da da dove viene il suo cognome? "Il brand Coliac trae origine dal cognome di mia nonna materna, ultima discendente di una nobile famiglia di origine francese, vissuta a cavallo tra Ottocento e Novecento. La...