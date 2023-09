Ancona, si alza il sipario sul campionato Cioffi e Spagnoli per scardinare l’Entella

E’ rimasto il giocatore simbolo per tutta l‘estate sul sito ufficiale dell‘Ancona, sempre più con il passare delle settimane aveva suscitato l‘illusione che tutto i movimenti potessero ruotare intorno alla sua permanenza. Poi, proprio negli ultimi minuti dell‘ultimo giorno di calciomercato, il colpo di scena, qualcuno penserà "la beffa": Pier Luigi Simonetti saluta l‘Ancona, direzione Benevento. La trattativa si è consumata proprio nelle battute finali di questa sessione: decisiva è stata la volontà del giocatore, che negli ultimi giorni ha spinto in modo insistente per la cessione (pare che facesse telefonate anche a bordo del pullman la sera della presentazione, ndr). Simonetti ha firmato con i sanniti un contratto triennale, mentre le cifre dell‘operazione si aggirano sugli oltre duecentomila euro.

Micciola non è però rimasto con le mani in mano: subito dopo è infatti arrivata l‘ufficialità dell‘arrivo, in prestito dal Napoli, di Coli Saco, possente centrocampista franco-maliano, l‘anno scorso alla Pro Vercelli, che però non partirà con la squadra per Chiavari. Stasera infatti, la nuova Ancona esordirà in campionato contro l‘Entella, una delle corazzate del Girone B. Nuova stagione, vecchio modulo: Donadel riparte dal consolidato 3-5-2 che tante certezze aveva dato nella post season. Con Dutu non al meglio e Peli squalificato, il tecnico si affida alle solite collaudate certezze: confermati sei undicesimi della vecchia guardia, mentre saranno cinque i volti nuovi che compariranno dall‘inizio. La linea a tre a difesa della porta di Perucchini vedrà agire Pelizzari (favorito su Marenco) al centro, supportato da Barnabà e Cella. A centrocampo, Martina e Clemente saranno gli esterni, mentre Paolucci, Nador e Basso completeranno la cerniera: nessun dubbio sembra esserci invece in attacco, col tandem Cioffi-Spagnoli (rigorista designato) che appare già ben collaudato.

Modulo speculare per Gennaro Volpe, che lancia subito dal primo minuto i nuovi Mosti, Petermann e Disanto (curiosità, anche quest‘anno esordirà contro l‘Ancona, dopo che l‘anno scorso giocò contro i dorici la prima di campionato quando vestiva la maglia del Siena, ndr): due assenze non da poco anche per i liguri, che dovranno fare a meno di Reali e soprattutto di Santini, out per squalifica. A Chiavari sono sei i precedenti ufficiali fra le due squadre con padroni di casa imbattuti: cinque le vittorie dei "diavoli neri" (ultima 3-2 nella serie C dello scorso anno) ed un pareggio (0-0 nella serie C 197172). Marchigiani in rete in Liguria nei 540’ presi in considerazione solo nel 2-3 dell’anno scorso, autore dei gol biancorossi Di Massimo (doppietta).

Gianmarco Minossi