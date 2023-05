Campionato a Marina Dorica, 120 piloti in gara

È cominciata ieri e si concluderà domani, nello specchio d’acqua compreso tra Marina Dorica e Torrette, la sesta edizione della manifestazione dedicata alla moto d’acqua, prova valida per il Campionato Italiano della Federazione Italiana Motonautica. L’evento vede confrontarsi circa 120 piloti, in crescita rispetto alle precedenti edizioni, 80 nel 2021 e 100 nel 2022, provenienti da tutta Italia, piloti che gareggiano in 19 diverse categorie e popolano il paddock allestito nella grande area parcheggio di Marina Dorica. Le prove si svolgono sia su un tracciato di slalom davanti alla scogliera di Marina Dorica, sia su un percorso endurance fra il porto turistico e la scogliera di Torrette. È prevista anche una spettacolare prova di freestyle con le moto d’acqua. La manifestazione è organizzata dal Club Amici del mare di Ancona, con la collaborazione della H2O racing team di Rimini, e di Marina Dorica, e col patrocinio di Regione e Comune. Il programma prevede per oggi briefing dei piloti alle 8, verifiche tecniche e prove libere dalle 9.30 alle 12. E le gare dalle 12 fino circa alle 18, con pausa tra le 14 e le 15 circa. Domani giornata dedicata alle competizioni, dalle 9 alle 17.30 circa quando si terranno le premiazioni sul palco della piazzetta di Marina Dorica.