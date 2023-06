Fabriano ha in mano la palla del vantaggio Oggi la sfida sul parquet casalingo per Gara3

La Ristopro esce vittoriosa dal PalaLuiss e pareggia la serie (1-1) della finale playoff contro i romani e riscatta il finale amaro di gara1, quando a pochi secondi dalla fine non è riuscita a dare la "zampata" vincente. Il successo sul parquet romano da la possibilità alla squadra fabrianese nelle due gare casalinghe di venerdì (ore 21) e domenica (ore 19.30) di giocarsi tutto di fronte al proprio pubblico che in tutta la stagione le è stato sempre a fianco. Nonostante le defezioni, la complicata serata di Stanic e qualche errore di troppo arbitrale, i ragazzi di Aniello sono stati capaci di un’altra incredibile impresa e, con maestria, hanno riequilibrata la serie. Due gare sul parquet romano giocate con tanta grinta, cuore, entusiasmo e con un team che non si è mai perso d’animo anche nella sfortuna. Due giocatori, Papa (in doppiadoppia, 25 punti, 12 rimbalzi, 3 assist) e Centanni (29 punti, 2 rimbalzi e 3 assist), che non sono mai usciti dal campo e che hanno trascinato i suoi compagni ad un successo storico contro la Luiss che, oltre ad essere arrivata prima del suo girone, ha un roster molto lungo e quotato.

Questa sera con inizio alle ore 21 la Ristopro cercherà di portarsi sul 2 a 1, per poi giocare con un po’ più di tranquillità gara4 che andrà in scena domenica e che potrebbe essere il match conclusivo che le darà la possibilità di accedere alla finale a quattro di Ferrara il 16 e 17 giugno. "Nei playoff la partita più importante è sempre la prossima – afferma coach Daniele Aniello –. Però anche stasera la qualità di adattarsi e di adeguarsi alle situazioni proposte degli avversari abbinata ad un cuore grande come una casa ci hanno permesso di tornare a Fabriano con questa importante vittoria. Cercheremo di recuperare le forze, non sarà facile vista la situazione". "Stiamo – continua l’allenatore cartaio – facendo un percorso incredibile riuscendo sempre o quasi a mettere in campo più di quello che abbiamo e sempre con grandissimo cuore". "Stiamo – conclude Aniello – giocando contro la prima in classifica del Girone D, una squadra lunga e ben allenata, proveremo anche Venerdì a trovare le energie per metterli in difficoltà". Una stagione difficile costellata da successi ma anche da due infortuni (Verri e Petracca) importanti che hanno costretto il resto della squadra a fare gli straordinari. Certo giocare questo finale di playoff in sette non è facile, ma nonostante tutte queste defezioni la Ristopro sta andando oltre le aspettative. "È ovvio – è il dg Paolo Fantini che parla – che stiamo parlando ancora dell’ennesimo exploit di questo gruppo, ma oggettivamente torniamo dalla 3 giorni di Roma con la consapevolezza di potercela giocare fino in fondo. Vincere sul loro campo era davvero complicato. Ma sarà ancora più difficile nelle prossime partite, considerando le nostre rotazioni più corte e penalizzate da assenza di Petracca e Verri". "Avremo – conclude Fantini – il supporto del nostro pubblico che anche a Roma non ci ha fatto mancare il suo apporto".

Angelo Campioni