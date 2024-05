Ostra e San Biagio salgono, cresce l’attesa per le sfide promozione e salvezza

Ostra e San Biagio promosse, OJ Falconara e Colle 2006 retrocesse: questi i verdetti già emessi dalla Seconda Categoria che sabato scorso ha visto disputarsi l’ultima giornata. Playoff e playout da sabato 18 maggio. 30° Giornata. Girone C. Risultati Argignano-Ostra Calcio 1-1; Aurora Jesi-Terre del Lacrima 1-3; Avis Arcevia-Serrana 1933 1-0; Corinaldo-Le Torri Castelplanio 1-0; Monsano-Cupramontana 1-2; OJ Falconara-Palombina Vecchia 1-3; Rosora Angeli-Olimpia Ostra Vetere 1-3; Trecastelli-Leonessa Montoro 0-0 Classifica finale Ostra 64; Argignano 63; Avis Arcevia 55; Olimpia Ostra Vetere 54; Terre del Lacrima, Cupramontana 52; Corinaldo 45; Monsano 43; Trecastelli 41; Palombina Vecchia 37, Le Torri Castelplanio 36; Serrana 1933, Leonessa Montoro 27; Rosora Angeli, Aurora Jesi 21; OJ Falconara 14. Promossa in Prima Categoria: Ostra Play-Off: finale Argignano contro vincente semifinale Avis Arcevia-Olimpia Ostra Vetere Retrocessa in Terza Categoria: OJ Falconara. Play-Out: Rosora Angeli-Aurora Jesi Girone D. Risultati Agugliano Polverigi-San Biagio 0-2; Giovane Offagna-Atletico Ancona 1-2; GLS Dorica-Candia Baraccola 0-2; Nuova Sirolese-FC Osimo 0-4; Osimo Stazione Five-Colle 2006 3-2; Piano San Lazzaro-Loreto 3-3; SA Castelfidardo-Europa Calcio 4-1; Villa Musone-Ankon Dorica 2-1 Classifica finale San Biagio 69; FC Osimo 67; Loreto 61; SA Castelfidardo 58; Nuova Sirolese 55; Agugliano Polverigi 54; GLS Dorica 47; Ankon Dorica 44; Villa Musone 37; Osimo Stazione Five 34; Candia Baraccola 32; Piano San Lazzaro 30; Giovane Offagna 29 (-1); Atletico Ancona 26; Europa Calcio 22; Colle 2006 2 Promossa in Prima Categoria: San Biagio Play-Off: FC Osimo in finale contro vincente semifinale Loreto-SA Castelfidardo Play-Out: Atletico Ancona-Europa Calcio Retrocessa in Terza Categoria: Colle 2006.

Andrea Pongetti