Manisera chiama i tifosi: "Decisivi gli episodi"

La Vigor Castelfidardo domani sarà costretta a ‘emigrare’. Dal Gabbanelli al Mancini, sempre sul sintetico, a un paio di chilometri di distanza, per giocare la semifinale playoff di Promozione (girone B) contro il Trodica. Motivi di ordine pubblico visto che sono attesi anche molti tifosi ospiti. "Non giocare la partita sul nostro campo non dico che sia uno svantaggio, ma di sicuro al Gabbanelli abbiamo conquistato sempre degli ottimi risultati - fa sapere l’allenatore della Vigor Castelfidardo, Luca Manisera (foto) -. Anche quest’anno abbiamo ottenuto undici vittorie e poteva essere anche qualcuna in più per il gioco espresso. Certo sarebbe stato meglio giocare dove abbiamo disputato tutto il campionato, ma ci sono delle regole da rispettare ed è giusto così".

Il Trodica non è un avversario facile e Manisera lo sa. "Una squadra forte che ci ha messo sempre in difficoltà per il suo modo di giocare. Qualche problema ce lo crea sempre. Spero solo che tanta gente di Castelfidardo venga a vedere la partita. Sono molti anni che questo gruppo fa bene". La Vigor Castelfidardo ci crede. "Siamo nella condizione di poter fare risultato, convinti di poter fare bene, anche se conosciamo il valore del Trodica. Hanno una rosa lunghissima, giocatori di categoria superiore come Titone, Monserrat, Chornopyshuk, Moriconi. Quindi parliamo di una squadra con tanti giocatori forti, partita per vincere il campionato che si è ripresa strada facendo con l’arrivo di Buratti. Spero in una gran bella partita e che sia alla fine una festa e che la squadra migliore possa prevalere sull’altra". Con una Vigor che potrà contare, visto la migliore classifica (terza con 53 punti, Trodica quarto con 51) su due risultati: vittoria o pareggio.

"Penso che in partite così sono soprattutto gli episodi a incidere tantissimo e quindi bisognerà stare estremamente attenti e portare dalla propria parte gli episodi". I padroni di casa non saranno al completo. "Ci mancherà Bandanera che ha riportato nell’ultima partita in uno scontro con un avversario importanti problemi alla schiena. Sarà un’assenza pesante, perché stava giocando bene, ma è giovane, si riprenderà. Giocheremo anche per lui, se lo merita. Dovrebbe essere l’unica assenza nella nostra squadra".

Nella stagione regolare per la Vigor contro il Trodica era arrivato un pareggio casalingo senza reti e una sconfitta, guarda caso nell’ultima giornata, un paio di settimane fa, per 2-0.

Michele Carletti