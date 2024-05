La Vigor vuole Clementi: "Aspettiamo l’ok del mister"

In pole c’è sempre Clementi, la panchina della Vigor dovrebbe rimanere nelle mani del mister di Senigallia per la gioia di tanti tifosi. Il campionato non si è chiuso nel modo migliore, ma l’identità della Vigor passa anche attraverso le doti tattiche e, soprattutto, umane dell’allenatore che due stagioni fa ha riportato la Serie D nella spiaggia di velluto.

"Il lavoro di mister Clementi è sotto gli occhi di tutti, ce lo invidia mezza Serie D – dichiara il direttore sportivo vigorino Moroni – e in tutta onestà non so immaginarmi una Vigor senza Clementi. A tal proposito abbiamo già manifestato la volontà di proseguire con lui, il mister si prenderà qualche giorno di pausa, ma sono ottimista, di certo cercheremo di formalizzare la conferma, se anche lui lo vorrà, nel giro di pochi giorni".

A questo punto però la domanda sorge spontanea. Robert Lewis, il nuovo socio della Vigor di cui si parla tanto, cosa ne pensa della conferma di mister Clementi?

"Ho avuto modo di parlarci qualche volta, Lewis sta imparando a conoscere questa categoria, purtroppo però ci ha sempre visto perdere – rimarca Moroni -. Ho trovato una persona molto disponibile e condivide la scelta di puntare su Clementi, non ha dubbi sul mister e attende la sua conferma".

Risolta la questione allenatore, il ds dovrà plasmare la Vigor del futuro. Kerjota e Scheffer sono i nomi più ambiti, tuttavia Moroni ha le idee chiare.

"Trattenere Scheffer è molto improbabile, credo che andrà a giocare in altri campionati – rimarca Moroni -. Ci sono squadre di Serie C e Serie B interessate a Mateo, perché non dovrebbe provare un’esperienza così stimolante? È chiaro dunque che il problema non è economico bensì legato alle legittime ambizioni del ragazzo, detto ciò le porte della Vigor sono sempre aperte per lui".

In sostanza qualora si aprissero le porte di un eventuale prestito, la Vigor si farebbe trovare pronta. Discorso diverso invece per Kerjota: probabilmente il giocatore più ambito di tutta la Serie D.

"Con Sabah c’è margine di trattativa, di sicuro non ci metteremo a fare delle aste folli, cercheremo di accontentarlo nei limiti delle nostre possibilità – rimarca Moroni -. A Senigallia sta benissimo e se rimanesse con noi la Vigor del futuro sarebbe costruita intorno a lui. Sugli altri acquisti o cessioni non mi esprimo, è troppo presto, di sicuro cercheremo under di spessore per essere sempre più competitivi".

Nicolò Scocchera