LORETO

S. GIOVANNI IN MARIGNANO: Conci 3, Magi, Mancinelli 13, Ferro, Franco 13, Ercoles, Ferraro (L), Ceccarelli, Sanchi, Cafaro (L), Gabellini 5, Morichelli 25, Scrollavezza 2, Peloni. All. Della Balda

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 3, Campana 0, Sannino 6, Torregiani 14, Alessandrini 9, Angeli 14, Mangiaterra 5, Genovesi 1, Dignani (L), Zazzarini, Ausili 2, Papa (L2). All. Macellari (Giombini squalificato)

Arbitri: Chirieletti e Lanzilli

Sarà ancora B per la Nova Volley. Loreto doveva vincere due set sul campo del San Giovanni per centrare la permanenza nella categoria e Alessandrini e compagni centrano l’obiettivo. Mai sconfitta al tiebreak è più dolce. Alle 18.42 di sabato proprio Thomas Alessandrini mette a terra il pallone che chiude il terzo set e il discorso salvezza. La Nova Volley Loreto resta in B maschile nel doppio confronto dei playout. Il verdetto è frutto del successo per 3-1 dell’andata e poi dei due set conquistati in Romagna con tanto di successo nel secondo e terzo set grazie a una bella prova di gruppo con Torreggiani, Angeli e Alessandrini grandi protagonisti.