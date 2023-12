Manca l’acqua calda: multati i Portuali

Uno squalificato a testa nel Castelfidardo e Jesina in vista delle partite di domani. Una giornata di stop per Fabbri (Castelfidardo) e Zagaglia (Jesina). Sempre in Eccellenza un turno per Nasic (Tolentino), Dal Compare e Aluigi (Urbania), Passalacqua (Civitanovese) e Monaco (Montefano). Squalifica fino al 20 dicembre per mister Lilli (K Sport Montecchio Gallo). Ammenda di euro 150 alla Maceratese ‘’per aver, alcuni propri sostenitori, lanciato diversi fumogeni all’interno del terreno di gioco’’ nel derby di Jesi. PROMOZIONE. Un turno di stop per Liera (Vismara), Coppari e Montagnoli (Biagio Nazzaro), Gubinelli (Fabriano Cerreto), Sassaroli (Portuali), Bozzi (Fermignanese), Masi (Osimo Stazione) e Tartaglia (Villa San Martino). Ammenda di euro 250 ai Portuali ‘per aver permesso a soggetti non in distinta di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi, e per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro’. PRIMA CATEGORIA. Accolto il reclamo della Falconarese a cui viene omologata la vittoria sul campo contro la Sampaolese per 2-1. Una giornata a Pellegrini (Borgo Minonna), Magini (Montemarciano), Montesi (Passatempese), Passeri (Sassoferrato Genga), Fontana (Castelleonese), Ruggeri (Labor), Abbruciati (Olimpia Marzocca), Fuoco (Staffolo) e Bombagioni (Castelleonese).