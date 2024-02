Ancona, 17 febbraio 2024 - Dal salto in alto al basket, Gianmarco Tamberi protagonista dell'All Star Celebrity Game di basket ad Indianapolis. Due schiacciate da standing ovation messe a segno dall'atleta anconetano. Applausi per l'azzurro al Lucas Oil Stadium.

Nba, Gianmarco Tamberi protagonista dell'All Star Celebrity Game (foto Instagram)

Gimbo, campione di salto in alto italiano ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo a Budapest 2023, è un grande appassionato di basket e per la seconda volta è stato 'convocato' per la sfida: aveva partecipato nel 2022 a Cleveland.

Sul campo si è fatto notare per le sue doti di saltatore. Ma la sua squadra, il Team Stephen A, è stata battuta 100-91 da Team Shannon in un match dominato dal giocatore Nfl Micah Parsons, Mvp con 37 punti e 16 rimbalzi.