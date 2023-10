Reagisce e sferra un pugno. Inflitte tre giornate a Barnabà

Tre giornate a Tommaso Barnabà per il rosso di fine partita a Olbia, così ha deciso il giudice sportivo che nei provvedimenti disciplinari diffusi ieri ha scritto: "Squalifica per tre giornate effettive a Barnabà Tommaso (Ancona) per avere, al 45’ del secondo tempo, tenuto una condotta violenta del calciatore avversario Corti Alessandro in quanto, dopo aver ricevuto una gomitata in pancia da questo ultimo reagiva colpendolo con un pugno, senza conseguenze". Provvedimento arrivato anche all’avversario Corti, ma in questo caso c’è poca gioia dal male comune, visto che ognuno guarda in casa sua e che l’Ancona dovrà fare a meno del difensore per tre partite, a cominciare da quella di domenica prossima contro la Vis Pesaro.

Intanto si gioca, e Marco Donadel spiega il suo punto di vista sulla partita di stasera: "Ci teniamo molto – spiega il tecnico biancorosso –, vogliamo passare il turno e tenere vivo un sogno". Ci sarà turnover? Ecco come la vede il tecnico veneto: "Abbiamo due-tre giocatori da tenere sotto osservazione perché a Olbia hanno giocato in condizioni precarie. Anche per questo motivo siamo tutti felici per la vittoria, ma ci vuole sempre equilibrio nei giudizi. A livello di prestazione ero più soddisfatto dopo le partite contro la Juventus Next Gen o con l’Entella dove abbiamo anche giocato a calcio, ma abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. A Olbia è stato più difficile tutto, giocare, adattarsi al campo, al caldo, con giocatori in non perfette condizioni… Però la squadra ha voluto fortemente questa vittoria, attaccando per vincere e soffrendo per tenere la porta inviolata nell’assalto finale. E’ stato uno scalino importante per la consapevolezza della sofferenza necessaria per i tre punti in questa categoria e soprattutto per la consapevolezza della forza del gruppo.

Abbiamo diciotto-venti titolari, a Olbia lo hanno dimostrato. Quelli entrati, oltre a dare una spinta in attacco, hanno dato tutto per difendere nel finale. D’altronde la nostra annata è un percorso di crescita e ogni settimana cerchiamo di migliorare. All’interno di questo è importantissima anche la crescita individuale, sappiamo di avere del potenziale e che serve del tempo per sprigionarlo tutto. Tuttavia vogliamo accorciare queste tempistiche.

In quest’ottica ben venga la Coppa Italia". Con il contagocce, però le info sulla possibile formazione che affronterà il Pineto: "Pellizzari non sarà disponibile così potremo fare del lavoro specifico per domenica prossima" conclude Donadel . Intanto la società informa che è aperta la prevendita per la partita di domenica al Del Conero contro la Vis Pesaro, sul consueto circuito Diyticket e nei negozi convenzionati.

g.p.