Una coppia in testa a Ancona: Ora i fidardensi attendono Treia

Due squadre in testa al girone B di Promozione. La corazzata Matelica vince di misura in casa e agguanta al primo posto il Monticelli che invece cade sul proprio terreno. Arretra invece la Vigor Castelfidardo ferma da tre giornate a quota sei punti. Nella prossima giornata i fidardensi tornaranno a giocare in casa contro l’Aurora Treia. Promozione, quinta giornata. Girone B. Ieri: Appignanese-Cluentina 0-1, Atletico Centobuchi-Trodica 2-0, Aurora Treia-Porto Sant’Elpidio 3-4, Casette Verdini-Sangiorgese 0-1, Elpidiense Cascinare-Potenza Picena 2-1, Matelica-Rapagnano 2-1, Monticelli-Corridonia 0-1, Palmense-Vigor Castelfidardo 2-1. Classifica: Monticelli e Matelica 10; Porto S.Elpidio 9; Atletico Centobuchi, Palmense e Cluentina 8; Casette Verdini, Trodica, Elpidiense Cascinare e Corridonia 7; Vigor Castelfidardo 6; Potenza Picena, Aurora Treia e Sangiorgese M.5; Rapagnao 4; Appignanese 3. Prossimo turno: Cluentina-Elpidiense Cascinare, Corridonia-Atletico Centobuchi, Porto S.Elpidio-Monticelli, Potenza Picena-Matelica, Rapagnano-Palmense, Sangiorgese M.-Appignanese, Trodica-Casette Verdini, Vigor Castelfidardo-Aurora Treia.