Frecce Tricolori a San Benedetto: orari e programma del 2, 3 e 4 giugno

Ascoli, 2 giugno 2023 - Cresce l’attesa, per l’appuntamento con l’esibizione del 313° Gruppo addestramento acrobatico dell’Aeronautica Militare, che nel pomeriggio di domenica si esibirà a San Benedetto.

Non sarà l’unico spettacolo previsto per l’Air Show 2023, che si sviluppa lungo tutto lo spazio del lungomare (viale Trieste, viale Marconi, viale Scipioni, viale Europa, viale Rinascimento) e in parte dell’isola pedonale del centro (piazza Giorgini e viale Buozzi) e che vedrà le evoluzioni di diversi tipi di velivoli. Il via oggi, con l’apertura sul lungomare, alle ore 10, del mercatino con un’area dedicata ai prodotti enogastronomici e, nell’area dell’ex-camping di viale Marconi, di uno spazio dedicato all’intrattenimento dei più piccoli.

In piazza Giorgini sarà allestito lo spazio dedicato all’Aeronautica Militare, con stand a tema e un simulatore di volo a disposizione dei visitatori.

Sempre in piazza Giorgini saranno allestiti gli stand promozionali dei Comuni del Piceno, i quali rappresenteranno il territorio di appartenenza con i propri prodotti tipici.

Largo anche alle anteprime degli eventi che seguiranno nel corso dell’estate: due stand offriranno ai visitatori un assaggio di "Anghiò" e di "Benedetto Brodetto" (in calendario questa estate e dedicati alla cucina tipica locale).

Infine, in occasione della speciale ricorrenza, sarà possibile acquistare ad offerta una collezione di cinque cartoline su San Benedetto, con annullo postale dedicato. Il ricavato andrà alla Fondazione "Pietro e Teresa Merlini" che gestisce servizi per l’infanzia.

Domani, alle 15.30, si svolgeranno le prove dell’esibizione acrobatica mentre domenica, a partire dalle 14.45, si svilupperà lo show.

Diversi velivoli si esibiranno in acrobazie e non mancheranno dimostrazioni di prodezza e capacità con simulazioni di operazioni di soccorso e il lancio di paracadutisti, che arricchiranno ulteriormente lo spettacolo in attesa delle 17, quando avrà luogo l’esibizione delle Frecce Tricolori.

Sono previste anche due serate musicali in piazza Giorgini: sabato musica d’ascolto per aperitivo e hit del momento, con animazione e gonfiabili per i bimbi, domenica musica live anni ‘70 – ’80 – ‘90. Per tutti e tre i giorni, la corsia est del lungomare sarà chiusa al traffico. Nella giornata di domenica, dalle 12 e fino alle 19, termine della manifestazione, sarà attivo un servizio di bus navetta con 18 mezzi e partenza da nord, sud e ovest della città.