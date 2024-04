Ascoli, Fritto Misto al via: inaugurazione col freddo, ora si spera nel sole

Ascoli, 22 aprile 2024 – E’ stata una prima giornata decisamente positiva per gli espositori e gli standisti presenti alla 20esima edizione di Fritto Misto. Aspettando le temperature un po’ meno invernali (a Monte Piselli e sul Vettore è addirittura caduta la neve), c’è stata subito una buona affluenza di turisti. La speranza è che il ponte del 25 aprile regali un po’ più di calore anche perché le prenotazioni negli hotel sono molto confortanti.

D’altronde il claim di quest’anno ‘che Fritto c’era benedetta primavera!’ ha decisamente bisogno di belle giornate di sole. All’interno del Palafritto, oltre mille metri quadrati di area coperta in Piazza Arringo, sono stati tanti i curiosi che hanno voluto assaggiare davvero di tutto: dall’oliva ascolana al formaggio fritto abruzzese, dagli arancini siciliani al cuoppo di terra napoletano, dallo gnocco fritto emiliano alla pizza fritta, dal baccalà romanesco alla frittura di paranza tipica dell’Adriatico, senza dimenticare lo stand dei dolci napoletani che propone golosità quali la graffa, la bomba farcita e la sfogliatella alla frolla ripiena di ricotta. Molto gradite anche le fritture internazionali come le empanadas argentine, i tacos messicani, i nachos peruviani, i churros spagnoli, gli involtini primavera cinesi e il fish & chip britannico.

Tra le novità di questa XX edizione di Fritto Misto c’è lo spazio Enoteca Lounge, pensato per accogliere chi vuole mangiare il fritto comodamente seduto, abbinandolo a un bicchiere di vino o di birra o di altre bevande analcoliche. Dopo avere acquistato il fritto negli stand, i visitatori si sono potuti accomodare nell’Enoteca Lounge, acquistando una bevanda e poi accomodandosi tranquillamente sui tavoli.

La consumazione obbligatoria minima è di 5 euro a persona, esclusi i bambini sotto i 10 anni. I prezzi di quest’anno di Fritto Misto hanno mantenuto la linea di quelli delle edizioni precedenti: il carnet di 20 ticket costa 20 euro (21 euro online). I carnet per gli assaggi sono in vendita all’Infopoint di Piazza Arringo oppure online. Le pietanze sono offerte dietro presentazione di ticket in numero variabile, a seconda della scelta. La tipologia simile ad una sagra gastronomica comunque funziona anche perché permette ai partecipanti di prendere da mangiare e continuare a visitare le bellezze del centro storico cittadino. Ricordiamo poi cheper il ventesimo anniversario è stata appositamente realizzata una birra artigianale.