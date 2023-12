’A zampe scalze’, un pomeriggio con l’associazione

Oggi dalle 15 alle 19 al centro di San Benedetto, via Montebello vicino alla statua dell’Elefantino, l’associazione di promozione sociale "A zampe Scalze" sarà presente con il suo staff per farsi conoscere dalla cittadinanza. L’Associazione "A Zampe Scalze" opera nel territorio di San Benedetto e Comuni limitrofi. E’ composta di volontari e professionisti del settore zoofilo: veterinari, operatori di zooantropologia didattica, operatori di interventi assistiti con animali, Istruttori cinofili, Educatori Cinofili, Consulenti della relazione felina. E’ con l’intento di promuovere e migliorare la relazione uomo animale attraverso la diffusione di una cultura zooantropologica. Si adopera nella progettazione ed attuazione di Attività Assistite con Animali rivolte a bambini, anziani, soggetti svantaggiati o con disabilità. Oggi, a San Benedetto, i volontari di "A zampe Scalze terranno laboratori didattici per bambini e sessioni di attività olfattive, cognitive e psicomotorie per cani. "Vogliamo incoraggiare la consapevolezza e diffondere informazioni perché abbiamo un sogno – afferma la presidente Stefania Di Martino - quello di vedere relazioni felici e per farlo c’è bisogno di consapevolezza."