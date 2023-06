Addio a Giulio Ciccoianni Oggi i funerali, aveva 87 anni

Verrà celebrato questo pomeriggio alle ore 15.30 nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Monticelli, il funerale di Giulio Ciccoianni, conosciutissimo commerciante ascolano. Giulio avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 12 ottobre e a settembre avrebbe festeggiato le ‘Nozze di Diamante’ i sessant’anni di matrimonio con l’amata moglie Maria Giovanna. Non ce l’ha fatta. Giulio Ciccoianni è stato il punti di riferimento per tutti i meccanici e le officine del Piceno. Con suo padre Pierino, primo dipendente della Concessionaria Ciccarelli, aveva iniziato l’attività di autoricambi nel centro storico, a due passi dal Duomo dove ora c’è il locale di ‘Vincè’. Ricambi Fiat principalmente come punto di riferimento proprio della Concessionaria. Poi ecco il trasferimento in via Napoli dove ora lavora il figlio Giampiero, già arbitro di calcio in Serie C. L’altro figlio Gianluca è invece il titolare della Tecnoricambi in via dell’Artigianato, negozio plurimarche per tutte le auto. Gianluca, che è stato azionista dell’Ascoli Calcio con il presidente Francesco Bellini e con l’amico Giuliano Tosti. In famiglia c’è anche il terzo fratello, Gianluigi, che ha scelto un’altra professione. Giulio Ciccoianni è stato un commerciante amato e stimato. Per molte officine meccaniche è stato un punto di riferimento e con i meccanici ha sempre avuto un rapporto di fiducia. Grandissimo tifoso dell’Ascoli Calcio continuava a seguire le sorti del Picchio alla radio, soffrendo come tutti i tifosi che non si sono abbandonati alla Pay Tv. Una passione, quella per l’Ascoli e per il calcio che ha trasmesso ai figli e ai nipoti che oggi lo piangono. "Piangiamo un grande amico – ha dichiarato uno dei meccanici che si riforniva proprio da Ciccoianni – non solo un commerciante capace e stimato, ma anche un uomo dal cuore grande che ha scritto la storia automobilistica di questa città. Era un appassionato di auto storiche e con la sua Lancia Fulvia lo si vedeva ai raduni guidare con orgoglio la sua autovettura. Chiunque abbia avuto a che fare con pezzi di ricambio delle auto porterà sempre nel cuore Giulio Ciccoianni". La salma di Giulio rimarrà nella sua abitazione in via delle Zeppelle 108 a Croce di Tolignano, fino a pochi minuti prima della cerimonia funebre curata dalla ditta ‘Damiani’. Alla moglie Maria Giovanna, ai figli, alle nuore, ai nipoti e a tutti i familiari giungano le condoglianze del Carlino.

Valerio Rosa