Addio a Marcello Fiori, giocò nella Primavera dell’Ascoli

Se ne è andato così, mentre era ricoverato all’ospedale di Torrette ad Ancona, Marcello Fiori, per tutti Cecio, talentuoso calciatore ex Primavera dell’Ascoli. Se ne è andato all’età di 56 anni dopo aver lottato contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. ‘Cecio’ nato il primo ottobre 1968 nel quartiere di San Marcello, era cresciuto calcisticamente nel campetto di piazza Immacolata e poi aveva fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Ascoli partendo dagli Esordienti per arrivare alla Primavera allenata da Mister Sergio Vezzoso. Grandissimo amico di Massimo ‘Mamo’ Agostini, fratello di Domenico ex calciatore dell’Ascoli, Cecio aveva iniziato sin da piccolo a mostrare le sue qualità calcistiche. Esterno offensivo, dotato di grande dribbling e di un gran tiro, aveva sin da giovane una personalità già spiccata. Con la squadra della Scuola Media Mari, assieme a Massimo Agostini, era arrivato alle finali nazionali e con i Giovanissimi dell’Ascoli, accompagnati dal professor Bruno Celani, parteciparono ad un Torneo in Svizzera, dove riuscirono a battere l’Inter. Con lui hanno giocato anche Marco Regnicoli, Ivan Nepi e Simone Montanari. "Oggi ho perso un grande amico – ha dichiarato in lacrime Massimo Agostini – Abbiamo condiviso tante ‘battaglie’ in campo, amici fraterni sin da ragazzini. Ciao Cecio, riposa in pace". Grande tifoso dell’Ascoli, Marcello aveva fatto parte del ‘Settembre Bianconero’ e sono stati tanti i messaggi di cordoglio via social dei supporters del Picchio. I funerali di Marcello Fiori, curati dalla ditta ‘La Funeraria’ di Monticelli dove lavora proprio Massimo Agostini, verranno celebrati domani mattina alle ore 10.30 nella chiesa di San Marcello. Alla famiglia Fiori, giungano le condoglianze del Carlino. Ciao Cecio.

Valerio Rosa