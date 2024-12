Addio a Pietro Peroni: funerale oggi a Santa Maria Goretti

Verrà celebrato questo pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Piazza Immacolata, il rito funebre per l’ultimo saluto a Pietro Peroni, indimenticato dirigente della Uniroyal Manuli prima e del Gruppo Gabrielli poi, dove si occupava della gestione banche e riconciliazioni.

Pietro a luglio aveva compiuto 74 anni, ma nell’ultimo periodo ha lottato strenuamente contro un male incurabile soffrendo tantissimo soprattutto nelle ultime settimane contro una malattia che ha dilaniato lui e tutti i familiari che gli sono stati accanto giorno dopo giorno.

La notizia della sua scomparsa ieri ha fatto il giro della città lasciando nel dolore e nella profonda tristezza tutti i parenti, gli amici, i tanti ex colleghi di lavoro. Molto conosciuto in città e soprattutto nella zona di Piazza Immacolata dove viveva, era infaticabile e impegnato in molteplici attività.

Andato in pensione nel 2011, negli ultimi anni gestiva anche uno studio di amministrazione di condomini in via del Commercio, dietro l’ex Palazzo Olivieri. Impegnato da sempre nel mondo del tennis dove era Giudice Arbitro e Fiduciario Provinciale e poi componente regionale della Federazione, e nella delegazione provinciale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, era molto conosciuto soprattutto come grande maratoneta.

Per 15 anni ha partecipato alla ‘100 km del Passatore’ gara podistica durissima che sottopone gli atleti a sforzi fisici notevoli. Salutista e stakanovista, uomo leale e onesto, sempre disponibile con il suo sorriso e la sua affidabilità. Non riusciva proprio a stare fermo e recentemente aveva intrapreso anche un corso di pittura.

L’amica Maria Cristina ha lasciato un post sul profilo Facebook di Pietro Peroni che ben ne ricorda la figura: "Dolce Amico caro – ha scritto – mi mancherai troppo ma voglio ricordarti col sorriso gentile e la tua voce affabile quando facevamo lezioni di pittura sempre disponibile per un consiglio ed una parola cara. Ciao, spero che lassù tu ricominci a dipingere perché sei proprio anche un bravo Artista".

La salma di Pietro Peroni rimarrà nella camera mortuaria della Casa Funeraria Damiani fino a poche ore prima della cerimonia funebre. Ai familiari le condoglianze della redazione del Carlino. Ciao Pietro.

Valerio Rosa