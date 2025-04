Addio all’ispettore. Davide Di Quirico

Un lutto improvviso, incomprensibile e inaspettato. Nella notte tra mercoledì e giovedì è scomparso improvvisamente Davide Di Quirico, ispettore capo della Polizia Locale di San Benedetto. Aveva 54 anni ed era da 25 anni in servizio presso il comando cittadino. È morto per un infarto, nella sua abitazione di Colonnella, lasciando un vuoto enorme tra colleghi, amici e familiari. Solo poche ore prima era regolarmente in servizio sulle strade della Riviera. I colleghi lo attendevano al lavoro ieri mattina, ma all’alba la tragica notizia ha scosso tutti. A piangerlo, oltre alla moglie Angela e alle figlie Sara e Anna, anche il padre Peppino, le sorelle Cristina e Lella, il fratello Domenico – anch’egli agente della Polizia Locale – e numerosi nipoti. L’intera amministrazione comunale ha voluto esprimere il proprio dolore, a partire dal sindaco Antonio Spazzafumo, che ha voluto ricordare le doti umane e professionali dell’ispettore: "Gli amministratori comunali e tutta la comunità dei dipendenti del Comune di San Benedetto del Tronto si stringono alla famiglia di Davide Di Quirico, ispettore capo della Polizia Locale, scomparso nella notte". Il primo cittadino ha sottolineato la correttezza e la dedizione con cui Di Quirico svolgeva il proprio lavoro ogni giorno. A ricordarlo anche i suoi colleghi: "Davide non era solo un collega, era un amico sincero, una persona corretta, leale, sempre pronta a dare una mano. Siamo sconvolti e vicini alla moglie, alle adorate figlie e a tutta la famiglia". I funerali domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Cipriano a Colonnella.