Addio Giovanni Mancini, fondatore della ditta di ascensori

Giovanni Mancini, sambenedettese e fondatore dell’azienda Mancini Ascensori, è scomparso all’età di 85 anni. La sua azienda, è attiva da oltre cinquant’anni nel settore della mobilità verticale, con particolare attenzione alla progettazione, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici. Mancini Ascensori si è distinta nel tempo per la capacità di rispondere alle esigenze della clientela, offrendo soluzioni personalizzate per edifici residenziali, commerciali e industriali. L’azienda si occupa anche di servoscala e pedane mobili, contribuendo al superamento delle barriere architettoniche per persone con disabilità o difficoltà motorie. Tra i suoi servizi, Mancini Ascensori include sopralluoghi e preventivi gratuiti, un impegno che ha reso il marchio sinonimo di affidabilità e qualità nel settore. Grazie a una squadra di tecnici qualificati e a un’attenzione costante per l’innovazione tecnologica, l’azienda ha mantenuto una posizione di rilievo, non solo nel territorio locale ma anche in ambito regionale. Un anno e mezzo fa, la famiglia Mancini era stata colpita da un grave lutto con la perdita del figlio di Giovanni, Massimo, deceduto all’età di 51 anni a causa di un infarto. Giovanni lascia ora la moglie Palma, il figlio Sante, la nuora Danila e le nipoti Sara e Gloria, che ne custodiscono il ricordo. I funerali si terranno venerdì 13 dicembre alle 10 presso la chiesa di San Pio X.

Emidio Lattanzi