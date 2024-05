Affari d’oro per le attività. Ristoranti e alberghi pieni:: "Iniziative così ci aiutano"

La giornata odierna sarà quella del boom di turisti e visitatori che arriveranno in città per partecipare al Raduno Nazionale dei Bersaglieri, ma già ieri si è avuto un primo assaggio dell’assalto al centro storico e in particolare ai ristoranti, agli hotel ma anche ai bar, ai chioschi e soprattutto alle gelaterie. "Sono due mesi che ho il locale completamente prenotato – ha ammesso Stefano Esposto del ristorante ‘Figli di’ in piazza Ventidio Basso – e già ieri ho visto tanti turisti in città. Ben vengano quindi queste iniziative perché qualsiasi cosa riesca a portare gente qui ad Ascoli è ben accetta. E occorre essere onesti nel dire che questa amministrazione ha portato la città delle Cento Torri al centro degli itinerari turistici. Noi ristoratori però dobbiamo fare la nostra parte e applicare prezzi equi che vengano incontro alle esigenze delle famiglie e agli stipendi medi. Non si può mangiare a 100 euro a testa. Non è corretto. Per il Raduno dei Bersaglieri proprio per questo abbiamo fatto un menù speciale ad un prezzo calmierato perché dobbiamo far mangiare bene, promuovere i prodotti e i piatti del territorio, ma anche far pagare il giusto senza esagerazioni".

Soddisfatto anche Zè Migliori che ha letteralmente ‘sbancato’ con i suoi cartocci di olive fritte: "E’ andata bene anche se mi aspettavo più gente già da ieri – ha dichiarato – mentre alla fine si passava tranquillamente in centro anche perché molti erano allo Squarcia dove credo ci fosse anche una cucina da campo. E comunque abbiamo lavorato bene e per oggi ho il locale interno tutto prenotato da tempo. Ci sarà il grande afflusso ma noi siamo pronti anche con i cartocci di olive fritte da passeggio. Ho visto comunque turisti molto organizzati anche con il cibo che si sono portati al sacco, ma è anche normale. Ho notato poi che le gelaterie hanno lavorato tanto, anche perché è più complicato portare una coppetta da casa".

Bene le prenotazioni negli hotel. "Palazzo dei Mercanti è tutto esaurito nonostante sia rivolto ad una clientela sia business che più esigente – ha ammesso Matteo Di Sabatino – e devo dire che molti hanno abbinato il Raduno dei Bersaglieri con un weekend lungo nel Piceno arrivando già in occasione del ponte del 1° maggio. Ha lavorato bene anche il nuovo ristorante ‘CiBo’ che abbiamo aperto in via Trieste. Anche l’Hotel Guiderocchi che ha un servizio diverso con 23 stanze comunque di grande effetto è al completo". Soddisfatto anche Filippo Olivieri con le sue due strutture: l’Hotel Parco dei Principi di Grottammare e l’hotel Villa Picena di Colli del Tronto. "I l Raduno Nazionale dei Bersaglieri da alcuni mesi ci ha impegnato nel trovare le stanze delle due nostre strutture –ha ammesso –. Ben vengano questi eventi".

Valerio Rosa