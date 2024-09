’Affari tuoi’ prumuove la città

A volte capita che la promozione di un territorio passi, casualmente, attraverso le imprese di singoli cittadini che si trovano al centro di eventi che suscitano scalpore. E’ quanto capitato a Cupra Marittima che ha avuto la fortuna di avere una partecipante al programma televisivo di Rai 1 Affari tuoi. Marta Flammini non ha portato a casa una cifra importante, ma la sua partecipazione, in coppia con la figlia Michelle, ha avuto momenti di grande coinvolgimento del pubblico in studio e a casa. "Abbiamo voluto salutare in comune la nostra compaesana Marta Flammini che per diverse serate ha rappresentato le Marche e soprattutto il nostro paese, portando il nome di Cupra Marittima in prima serata su Rai1" ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni. La sua partita è andata in onda venerdì 20 settembre ed è stata avvincente e molto seguita dai telespettatori tanto da ottenere il 25% di share.