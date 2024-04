Aglietti e Corini: altri due esoneri in cadetteria

Nelle ultime ore il campionato di serie B ha fatto registrare altre due panchine saltate. La prima è quella dell’ex Aglietti, esonerato dal Lecco dopo la terribile serie che ha visto i lombardi ottenere soltanto 2 punti in 7 partite con il tecnico toscano. Proprio nel recente match disputato prima della sosta al Del Duca contro l’Ascoli i blucelesti erano finiti ko per 4-1 nella gara d’esordio di Carrera alla guida del Picchio. Nell’ultimo turno andato in scena poi il Lecco non è riuscito ad andare oltre all’1-1 col Cittadella tra le mura amiche. Un esito che ha spinto la società a richiamare Malgrati per sollevare dall’incarico Aglietti. A Palermo invece a pagare è toccato all’allenatore Corini, reo di essersi mostrato capace di ottenere soltanto una vittoria nelle ultime 5 sfide disputate. Le altre 4 sconfitte incassate, tra cui l’ultima col Pisa (4-3), sono finite per costituire un trend eccessivamente negativo per un club partito per ambire alla promozione in massima serie.