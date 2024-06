Al via il ’summer yoga’ gratuito

Inizia martedì prossimo, 25 giugno, il progetto ’summer Yoga - Laboratori territoriali di prevenzione della salute’. Si tratta di lezioni gratuite di yoga, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, che si svolgeranno ogni martedì fino al 27 agosto in piazza Capponi, circolo tennis ex Ferriera. L’iniziativa è realizzata dalla Cooperativa Dlm, col patrocinio e il contributo del comune di Grottammare, e della commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche. Per partecipare occorre iscriversi contattando il numero 3442229927 (anche tramite messaggio). Per seguire le lezioni occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano. L’iniziativa, pur essendo aperta ad ambo i sessi, è rivolta in particolare alle donne per incrementare l’attività fisica anche come strumento di contrasto ad una patologia, quella del tumore al seno, purtroppo in aumento anche tra le giovani.