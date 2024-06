Alice e il Bianconiglio in scena a San Benedetto

’Alice e il mistero del Bianconiglio’ è il titolo dello spettacolo organizzato da Ingrid e Debora Ciriaco, insieme all’Asd Le Sirene del Nilo che andra in scena domenica 23 giugno, alle ore 21, nel Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto. Lo spettacolo vedrà sul palco 28 danzatrici. Ma ad impreziosire ulteriormente uno spettacolo che prevede anche una piccola parte recitata, ci saranno alcuni ospiti speciali, come Veruska Puff, artista con performance di burlesque e Maria Grazia Baiocchi, ballerina di danza del ventre, proveniente da Trieste e presente sui palchi di tutto il mondo con le sue esibizioni. Il Teatro Concordia, dunque, domenica si trasformerà in un incantevole viaggio nel mondo di Alice, con coreografie e scenografie a tema. Gli spettatori saranno trasportati in un regno fantastico, dove i personaggi prendono vita attraverso la danza e l’arte scenica. La serata sarà presentata da Sandro Benigni, che guiderà il pubblico attraverso questo magico viaggio. L’ingresso è libero.

Stefania Mezzina