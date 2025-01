Amat, da oggi a domenica abbonamenti in vendita

Da oggi a domenica sono in vendita gli abbonamenti per la stagione teatrale di Montalto delle Marche, realizzata dal Comune e dell’Amat, con il contributo di Regione Marche. La vendita dei tagliandi (posto unico numerato 60 euro, 50 euro ridotto under 25) si svolge presso la biglietteria (338 2294521 - solo messaggi e chiamate WhatsApp) dalle ore 18 alle ore 20. La stagione teatrale rientra nel progetto Metroborgo MontaltoLab di cui Amat è partner.

Si inizia il 25 gennaio con Roberto Mercadini con Moby Dick un’esperienza per gli amanti della narrazione. Il monologo Smarrimento in programma il 25 febbraio, mentre il 16 marzo sarà di scena Dante, fra le fiamme e le stelle. Uno spettacolo, scoppiettante dalla prima all’ultima battuta Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte sarà in scena il 1 aprile, mentre l’11 aprile ci sarà 70 riassunto delle puntate precedenti. Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il monologo Il Dio bambino sarà in scena il 30 aprile. Il calendario termina il 17 maggio con Canto alle vite infinite.

Info Amat 071 2072439. Inizio spettacoli ore 21,15.