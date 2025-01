Ancora ladri in Vallata. Due abitazioni visitate e messe a soqquadro

E’ ancora allarme ladri in Vallata. Nei giorni scorsi sono entrati in azione nella cittadina di Castel di Lama dove hanno messo a segno due furti, entrambi nella parte alta della città, nelle frazioni di Piattoni e Cabbiano. I ladri hanno agito intorno alle 16, in un’abitazione, lungo via Roma, sono riusciti ad entrare dal portone principale, senza tra l’altro provocare gravi danni, una volta all’interno hanno messo a soqquadro tutta l’appartamento, alla ricerca di oro e gioielli. Alla fine si sono impadroniti di monili e soldi, ma non hanno disdegnato neanche oggetti di poco valore, poi si sono allontanati uscendo da una finestra al primo piano, facendo perdere le loro tracce. Quando i proprietari sono tornati a casa hanno fatto l’amara scoperta, hanno visto la finestra spalancata ed hanno immaginato quanto era accaduto. L’appartamento era stato rivoltato completamente. In casa c’erano i vicini, che non si sono accorti di quanto stava accadendo. I ladri sono entrati in azione anche nella vicina frazione di Cabbiano, dove sono riusciti a penetrare all’interno di una villetta, anche in questo caso si tratta di un colpo messo a segno quando i proprietari si trovavano fuori casa, purtroppo non si sa quando sono entrati in azione, quando la famiglia è rientrata ha scoperto il furto. Avevano rovistato dappertutto e rubato gioielli, a questo punto non è rimasto da far altro che sporgere denunciare alle forze dell’ordine. Anche in questa ultima vicenda i topi di appartamento non sono stati visti dai vicini di casa, ma sono riusciti ad agire indisturbati, probabilmente dopo aver osservato le abitudini dei proprietari. Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine, che sono al lavoro sul territorio per arginare il fenomeno dei furti in abitazione, intanto nella cittadina cresce la preoccupazione.

Si tratta degli ennesimi episodi che hanno riguardato le abitazioni della Vallata nelle ultime settimane. In alcuni casi i ladri, negli ultimi avvenimenti dei giorni scorsi, erano stati messi in fuga dagli stessi proprietari, visto che il tentativo di furto in più di un’occasione si era verificato quando le persone si trovavano in casa: all’ora di cena o addirittura in pieno giorno.

Maria Grazia Lappa