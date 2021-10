Ascoli Piceno, 14 ottobre 2021 - Anna Cilento, la parrucchiera di 40 anni, madre di un bambino piccolo, purtroppo non è riuscita a sconfiggere il mostro che l’aveva aggredita qualche anno fa e per la cui terapia erano scese in campo anche tante persone. La giovane donna si è spenta l’altra notte nell’ospedale di San Benedetto e a nulla sono valse le terapie sperimentali e gli interventi cui si era sottoposta pur di sconfiggere il male che non le ha lasciato scampo. Anna era stata operata al Policlinico Gemelli di Roma e poi ha seguito una costosa terapia sperimentale statunitense. Alcuni mesi fa era anche stata attivata una raccolta fondi per consentirle di accedere ad una particolare terapia che lei stessa aveva descritto sulla sua pagina facebook per chiedere aiuto. "In questi mesi ho fatto tante cure, visite, ricerche.

La battaglia che sto affrontando è ancora lunga e difficile – aveva scritto nel maggio scorso - E questo, ahimè, lo sapevo. In un primo momento sembrava che i miei valori fossero migliorati. Oggi invece sono di nuovo peggiorati e sono tornata nuovamente ad essere farmaco resistente: forse abbiamo trovato un farmaco che, somministrato nel tempo, mi permetterà di operarmi che, a oggi, non posso ancora fare Purtroppo la somministrazione del farmaco costa circa 6.800 euro al mese, a cui si aggiungono i 1.600 della cura Di Bella che devo continuare a seguire". Anna avrebbe dovuto spendere 8.400 euro al mese, prima dell’altrettanto costosa operazione cui sperava di sottoporsi prima possibile. La generosità dei sambenedettesi e non solo, non si fece attendere e quelle risorse potevano essere sufficienti per la nuova cura, ma non per un eventuale intervento chirurgico, tutto a pagamento. Purtroppo il destino di Anna era già segnato e a nulla sono serviti la sua battaglia e la solidarietà di tanta gente. Anna ha lasciato il suo bimbo, i genitori, i fratelli, la sorella e tanti amici. I funerali si terranno domani, venerdì, nella Cattedrale della Madonna della Marina alle ore 10.

ma.ie.