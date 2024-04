Anniversario Unicef al Teatro delle Energie

L’Unicef ha scelto Grottammare per festeggiare il 50° della nascita del Comitato italiano. Il Teatro delle Energie ospiterà una manifestazione promossa dal Comitato provinciale di Ascoli, che per l’occasione si avvale dell’associazione culturale delle Meraviglie di Monteprandone, per l’allestimento di una perfomance teatrale da parte di una compagnia di oltre 30 artisti volontari dal titolo ’Alice nel Paese dei diritti’. L’iniziativa, che ha il patrocinio del comune, si terrà domenica prossima dalle 15 alle 19. L’iniziativa è rivolta prevalentemente a bambini e bambine e alle loro famiglie nel territorio compreso tra San Benedetto, Grottammare, Monteprandone e località limitrofe. L’ingresso è gratuito, ma verranno raccolte donazioni a favore della campagna Unicef per l’emergenza dell’infanzia e dell’adolescenza dei paesi in guerra e colpiti da catastrofi naturali. L’evento ha lo scopo di sensibilizzare gli spettatori ai diritti della Convenzione e attraverso gli attori, che s’ispirano ai personaggi della celebre fiaba, saranno coinvolti in modo attivo e partecipato nella performance.