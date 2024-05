Il grido d’allarme dei comitati: "Ricostruzione, troppe difficoltà. Castelli ascolti la nostra voce"

Passi avanti nella ricostruzione post terremoto ce ne sono, ma le criticità sono ancora tante e di queste deve farsene carico il commissario Guido Castelli e l’ufficio che dirige. E’ la stretta sintesi di una nota nella quale i comitati dei terremotati riuniti in coordinamento evidenziano "difficoltà che ancora permangono sul terreno dopo sette anni e mezzo, cui si aggiunge una difficoltà anche di dialogo con lo stesso commissario, col quale desideriamo proseguire il dialogo sulla ricostruzione che sembrerebbe interrotto". A Castelli si chiede innanzitutto un incontro per approfondire le tematiche, dopo che era state evidenziata la necessità di affrontare le difficoltà ancora sul campo nella ricostruzione privata e pubblica. "Chiediamo un aggiornamento sulle sue ultime iniziative e sui nostri dubbi per gli ostacoli recenti da affrontare e risolvere, rendendoci anche conto di difficoltà che travalicano i suoi stessi poteri" scrivono i comitati elencando la ‘lista degli ostacoli’ rilevati, a partire dal problema degli accolli e dell’aggiornamento della scheda per il calcolo contributi. Si lamentano anche problemi nel costituire aggregati volontari e riguardo il potere sostitutivo dei comuni; ma anche per il reperimento delle imprese disposte a lavorare su territori disagiati. Il coordinamento dei comitati chiede inoltre come sia possibile che a distanza di otto anni dal sisma dell’agosto 2016 siano ancora presenti zone rosse.

Chiedono nuove indagini idrogeologiche e il disallineamento fra sisma 2009 e sisma 2016. Del coordinamento dei comitati dei terremotati fanno parte Comitato civico 3e36 Amatrice, Piè Vettore Arquata, Rinascita Norcia, Radici Poiane Poggio Cancelli, Arquata Futura, Radici Accumolesi, Comitato 30 Ottobre Tolentino, Le Pale Camerino, Rivas Pieve Torina, Capodacqua viva Arquata, Insieme per ricostruire Montemonaco, Riviviamo Caldarola, Comitati Valle del Rio, Ricostruire Pantana e Montegallo, Alter Ego, Sportello sociale Teramo, Gruppo di Fonte del Campo Accumoli, Ricostruire Tufo di Arquata, Noi per S. Giovanni di Accumoli, le associazioni Campotosto, Ville di Tufo, Visso Futura, La Piazza di Visso i comitati Civico Castelluccio, Colleamerrato Teramo, Grisciano, Concentrico Camerino, Help SOS S. Severino Marche, Io non crollo Camerino, Inquilini Erp Teramo, Ricostruiamo Fiastra, Viviamo Castelsantangelo e Alto Nera, Torniamo a Ussita, Brigate della solidarietà, Associazione Dimore Storiche, Gruppo di San Ginesio, Gruppo di Acquasanta/Castel di Luco.