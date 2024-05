"Che emozione lo show al Ventidio". Alexandra Filotei e la rinascita

Non è facile ricordare le ore trascorse sotto le macerie, il miracolo della sopravvivenza fra paura e mille dolori, la rinascita attraverso cure lunghe, sfiancanti. Non è facile farlo ridendoci e chiedendo a chi ascolta di farlo altrettanto. E’ questo lo spirito che ha animato Alexandra Filotei, attrice romana originaria di Arquata. Anzi, per essere precisi è di Pescara del Tronto, il primo paese delle marche che incontra chi viene dalla capitale, come ha ricordato lei stessa domenica pomeriggio al teatro Ventidio Basso. "Il mio spettacolo non vuole semplicemente ricordare il dramma del terremoto e io non voglio apparire come vittima di quello che è accaduto, perché le vittime sono i morti, specie i bambini. Anche per questo accenno in maniera sfumata alla morte dei miei genitori, dei tanti parenti e amici… La mia – spiega Alexandra – vuole invece essere la storia di una rinascita e averlo presentato ad Ascoli davanti a tanti amici di Pescara del Tronto è stata un’emozione fortissima. Perché un conto è parlare della fontana di Pescara e della signora ‘Musicogna’ al pubblico di Bologna e un conto è farlo a gente che conosce persone, luoghi e la vita di una Pescara del Tronto che non c’è più". Alexandra Filotei ha portato in scena al massimo ascolano il suo spettacolo "9 ore sotto casa" in cui racconta, anche con un’incredibile leggerezza, le ore trascorse da sepolta viva sotto la sua abitazione nella frazione di Pescara del Tronto la notte del 24 agosto 2016 quando il terremoto ha sconvolto la vita di tutti. Uno spettacolo ideato nel 2021 quando, dopo lunghissime cure, ha superato le gravi conseguenze lasciate sul suo corpo da quella terribile esperienza; alcune sono ancora presenti, ma lei ha imparato a conviverci e perfino a riderci su. "Dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent, in cui ho presentato un estratto di pochi minuti, si è generato un grande interesse verso il mio spettacolo; ma non vedevo l’ora di recitarlo davanti ai miei compaesani. Volevo divertirmi e ci sono riuscita" aggiunge Alexandra Filotei, omaggiata a fine spettacolo dal pubblico che, in piedi, l’ha applaudita a lungo, così come Riccardo Graziosi (che interpreta suo fratello) e la giovane Micol Malizia. Il 25 maggio si replica a Ripatransone e in futuro probabilmente ad Amatrice e Accumoli. Al Ventidio c’erano anche i vigili del fuoco che quel giorno la estrassero dalle macerie; c’era la dottoressa ‘wonder woman’ che le era a fianco quando venne issata sull’eliambulanza diretta al Torrette di Ancona e altri ‘angeli’. "Sono tutti miei eroi, perché è grazie a loro che sono nata una seconda volta" conclude Alexandra Filotei.

Peppe Ercoli