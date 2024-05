Bus gratuiti per arrivare in centro: gli orari

In occasione della sfilata del 71° Raduno nazionale dei Bersaglieri, prevista per domani, è stato previsto un servizio di trasporto gratuito mediante appositi bus (che effettueranno un percorso circolare), per rendere più agevoli gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori che arriveranno in città per assistere agli eventi in programma. Questi i percorsi del servizio di trasporto gratuito. Tratta Monticelli – rotatoria viale Indipendenza: asse centrale di Monticelli (con inizio da ex casa Cantoniera), circonvallazione nord, sottopasso via delle Zeppelle, piazzale dello stadio Del Duca, viale Rozzi, rotatoria viale Indipendenza. Tratta Monticelli – rotatoria viale Indipendenza: asse centrale di Monticelli (con inizio da ex casa Cantoniera), via Tevere, ponte di San Filippo, via della Repubblica, rotatoria viale Indipendenza). La frequenza del passaggio dei 4 mezzi per queste due tratte è di circa 7 minuti nelle fasce orarie 7-10 e 13-17. Tratta ex Prysmian (mattatoio) - rotatoria viale Indipendenza: via Piceno Aprutina, via Erasmo Mari, viale Marconi, rotatoria viale Indipendenza. La frequenza dei 4 mezzi a disposizione è di circa 8-10 minuti nelle fasce orarie 7-10 e 13-17. Questa tratta sarà rafforzata da altri due bus che partiranno da Folignano e Villa Pigna e si uniranno al percorso dall’ex Prysmian (mattatoio). La frequenza è di 20 minuti. Tratta piazzale del cimitero - Porta Romana: via Tebaldini, circonvallazione ovest, viale Treviri, via Oberdan, mura di Porta Romana. Per queste ultime due tratte è prevista la presenza, al capolinea, di personale della Fifa Security per attività di assistenza.

Le navette saranno opportunamente segnalate così da essere facilmente riconoscibili dagli utenti. Oltre al servizio "rafforzato", con l’utilizzo di più mezzi per ogni tratta, dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 13 alle ore 17, sarà sempre garantito il trasporto pubblico durante tutto l’arco della giornata. Sarà messo a disposizione anche un servizio di bus navetta per le persone disabili, a partire dalle ore 7 fino alle ore 15, tratte "ex Prysmian - piazzale della stazione" e piazzale del cimitero - piazza Roma". Di fatto le due navette effettueranno, oltre alle stesse fermate delle tratte 2 e 3, una in più. Tratta ex Prysmian - rotatoria viale indipendenza: via Piceno Aprutina, viale E. Mari, viale Marconi, viale Indipendenza. Tratta Piazzale del cimitero - Piazza Roma: via Tebaldini, circonvallazione ovest, viale Treviri, Piazza Roma, con uscita in via Pretoriana. Per informazioni sul servizio di trasporto per le persone con disabilità è possibile chiamare la sala operativa della Polizia Municipale al numero 0736244674.