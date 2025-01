Appaltati i lavori per la riqualificazione in via delle Cupe

Sono stati appaltati i lavori di riqualificazione di via delle Cupe a Cupra Marittima, strada che dalla Nazionale arriva al paese alto e la realizzazione del parcheggio al servizio del vecchio incasato di Marano. Le opere, del valore di 900 mila euro, finanziate dal Ministero, sono state affidate alla ditta Fedele Di Donato di Teramo che ha offerto un ribasso di circa il 17%. Ora sono in corso i rituali controlli sulla ditta aggiudicatrice per verificare se possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge. L’assegnazione definitiva, come hanno affermato il sindaco Alessio Piersimoni e l’architetto Luca Vagnoni responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cupra, avverrà verso la fine di gennaio. Via delle Cupe è la stradina che a monte della Nazionale, di fronte all’area di servizio Beyfin, sale verso il cimitero a senso unico, passando sotto le mura del paese alto sul versante sud. Ora, con i lavori che saranno eseguiti, la carreggiata sarà allargata, la strada asfaltata e percorribile nei due sensi di marcia. Inoltre sarà costruito anche il parcheggio nelle vicinanze della chiesetta di San Patrizio, sconsacrata da decenni e ristrutturata con alcuni finanziamenti del Gal Piceno, ma ancora mai utilizzata.