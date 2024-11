Appignano e Offida insieme: anno all’insegna dello sport

Il lavoro di squadra premia Appignano e Offida. Numerosi sono stati i partecipanti alle iniziative sportive, rivolte a tutte le fasce di età per promuovere il benessere e l’attività fisica, che si sono svolte ad Appignano del Tronto e Offida tra giugno e ottobre. I due enti locali sono risultati assegnatari di un bando regionale ‘Destinazione benessere e ricostruzione sportiva’.

Per quanto riguarda Offida il progetto – realizzato in collaborazione con U.S. Acli Marche Aps, che ha coordinato le attività – ha dato vita a molteplici attività sportive e culturali. L’11 maggio si è svolto l’evento ‘Tesori Ritrovati’, una sessione di ginnastica per il benessere che si è tenuto nella chiesa di Sant’Agostino. Il 7 settembre, nella frazione Borgo Miriam, è stato organizzato un corso gratuito di Nordic Walking. Dal 25 settembre al 30 ottobre, ogni mercoledì nella palestra della scuola ‘Ciabattoni’, si è tenuto un corso di autodifesa femminile. Inoltre, il 17 e il 24 ottobre, il Circolo Fabrizi ha ospitato due serate dedicate agli scacchi e alla dama. Anche ad Appignano si sono svolte numerose attivit. Il 6 ottobre, un’escursione cicloturistica di 30 chilometri (in collaborazione con i ciclisti tesserati dell’Asd Polisportiva Appignano del Tronto), l 10 e il 12 ottobre, ’A Scuola di Duathlon’ ha permesso agli studenti dell’Istituto Falcone e Borsellino di sperimentare corsa e ciclismo in un ambiente formativo e ludico. Infine, il 20 ottobre, il ’Trail de lu Lemanò’.