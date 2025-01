Appoiano, via libera per tre progetti su municipio, cimitero e sottoservizi

Municipio, cimitero civico e frazione di Appoiano: la Conferenza regionale ha dato l’ok ad una serie di importanti interventi per il territorio di Palmiano, il più piccolo tra i comuni del cratere Piceno. A darne notizia è il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. "Andiamo avanti con l’intento di non lasciare indietro nessuno, come abbiamo sempre fatto. Gli interventi ed i fondi che stiamo dedicando al territorio di Palmiano, e non solo, lo confermano. Così come l’attuazione delle varie ordinanze e l’avanzamento dei cantieri".

Il primo e più importante riguarda quindi il recupero e l’adeguamento sismico della sede comunale, che gode di un contributo di 722.000 euro. L’edificio, ubicato nella piazza principale del centro storico, ospitava al suo interno alcuni locali cucina, ambulatorio, circolo, sala consiliare e ufficio postale, la sede istituzionale con il suo centro operativo e gli uffici, oltre all’archivio. Gli interventi previsti mirano alla riparazione del danno e riduzione della vulnerabilità sismica. Sono in programma anche alcune modifiche interne, con la demolizione di alcuni divisori e la riorganizzazione degli accessi al piano terra, in modo da rendere indipendenti gli spazi che non sono destinati ad uso del Comune, nonché la riorganizzazione degli spazi esterni anche tramite una scalinata centrale che evidenzierà l’ingresso al Municipio. È inoltre prevista l’installazione di un ascensore per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda il cimitero, l’importo del progetto è di 130.000 euro, utili a riparare i danni da sisma e rifunzionalizzare i due volumi integrati nella cinta e ai lati dell’ingresso. Infine Appoiano, dove per ripristino e il miglioramento di infrastrutture e sottoservizi, per un importo di 148.000 euro.