Appuntamento per i più piccoli al Concordia

Domani al Teatro Concordia, alle 16.30, ultimo appuntamento per Domenica in famiglia, programma di tre titoli domenicali dedicati ai più piccoli realizzato dal Comune di San Benedetto e dall’Amat con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche e con il sostegno di BimTronto. In scena Atlantide, della compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi e Cada Die Teatro. Il testo dello spettacolo che è consigliato dai 4 anni in su è firmato da Bruno Cappagli e Mauro Mou, che firmano la regia con Fabio Galanti e Silvestro Ziccardi, interpreti in scena. Le luci sono di Andrea Aristidi, le musiche di Matteo Sanna, costumi e scenografie Tania Eck, Fabio Galanti e Silvestro Ziccardi. Si narra che Atlantide fosse una terra meravigliosa, dove regnavano la giustizia e il bene. Atlantide era bellezza, terra verdeggiante e città dalle architetture accoglienti e lucenti. Ora dov’è? L’hai mai cercata? Come la immagini? In modo inaspettato e sorprendente, due strani personaggi, accomunati da un simile destino, cominciano un viaggio. Si perderanno e si ritroveranno in un continuo rovesciamento della realtà, seguendo le luci delle stelle, ascoltando il suono della loro voce, tra una lacrima e un sorriso, tra il fare e il non fare, oltre il silenzio raggiungeranno la mitica Atlantide. I biglietti (posto unico numerato a 8 euro con ridotto fino a 14 anni a 4 euro) sono in vendita alla biglietteria del Concordia aperta il pomeriggio di spettacolo dalle 15.30, nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket e online su vivaticket.com.

Stefania Mezzina